Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : J&B Recycling commande deux nouveaux camions Econic Cercle Finance • 14/04/2021 à 15:06









(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que la société J&B Recycling, une entreprise britannique d'élimination des déchets, vient de lui commander deux camions Econic 2630 LS de 26 tonnes, qui rejoindront les trois autres Econic récemment mis en service par l'enteprise. Equipé d'un mécanisme compacteur de déchets et d'un essieu arrière directionnel augmentant la maniabilité du véhicule, le Mercedes-Benz Econic 2630 LS est propulsé par un six cylindres en ligne de 7,7 litres délivrant 220 kW (299 ch), relié à une boîte automatique à six rapports. En plus de cela, les véhicules sont notamment équipés de l'Active Brake Assist 5 de série, un système qui déclenche le freinage lorsqu'un danger et détecté sans réaction du chauffeur. J&B Recycling dispose d'une flotte de 21 véhicules, dont 5 Econic, précise Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA 0.00%