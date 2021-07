Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : hausse de 44% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - Daimler annonce un chiffre d'affaires de 43,5 MdsE au titre du 2e trimestre, soit une hausse de 44% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité est portée par le dynamisme de la division Mercedes-Benz Cars & Vans dont le chiffre d'affaires de 28,1 MdsE a progressé de 49%. Daimler Trucks & Buses voit son activité progresser de 61%, à 10 MdsE. Enfin, le chiffre d'affaires de Daimler Mobility progresse de 7%, à 6,8 MdsE. Le constructeur enregistre une forte progression de l'EBIT ajusté, celui-ci passant de -708ME, à +5,4 MdsE. Le bénéfice net s'établit ainsi à 3,7 MdsE, bien loin de la perte de 1,9 MdE enregistrée douze mois plus tôt. Dans ces conditions, le BPA se chiffre à 3,36 euros au titre du 2e trimestre, contre -1,87 euro précédemment.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.64%