Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : hausse de 25,4% des ventes mondiales semestrielles Cercle Finance • 06/07/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que Mercedes-Benz Cars & Vans a vendu 675 915 véhicules à travers le monde au 2e trimestre, soit une hausse de 29,2% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur l'ensemble du premier semestre, le constructeur indique avoir vendu 1 343 242 véhicules, soit 25,4% d'augmentation par rapport au premier semestre 2020. Les ventes ont notamment été portées par le succès des véhicules xEV (soit les hybrides rechargeables et les voitures tout électrique) dont les ventes ont augmenté de 305% au premier semestre, jusqu'à représenter 10,3 % des ventes totales de Mercedes-Benz Cars sur la période. Mercedes-Benz souligne toutefois que 'malgré la demande mondiale robuste et les prises de commandes, les livraisons ont été considérablement limitées par les pénuries persistantes de semi-conducteurs', une pénurie 'qui devrait continuer d'avoir un impact sur les deux prochains trimestres en termes de ventes', estime la firme à l'étoile.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -2.65%