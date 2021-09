Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Hamilton signe une historique 100e victoire en F1 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Au volant de sa Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton a remporté sa 100e victoire en Formule 1 dimanche 26 septembre, à l'issue du grand-prix de Sotchi, en Russie. Le pilote britannique, déjà recordman du nombre courses remportées, devient ainsi le premier pilote a franchir ce seuil symbolique des 100 victoires. Ce nouveau succès lui permet par ailleurs de reprendre la tête du championnat du monde pour 2 points, devant Max Verstappen (Red Bull Honda). Au classement par équipe, Mercedes accentue son avance sur Red Bull, et compte désormais 33 points d'avance sur sa rivale autrichienne.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.22%