Daimler : Hamilton s'impose, le titre à portée de main

(CercleFinance.com) - En s'imposant hier devant Max Verstappen sur la piste de Djeddah ( Arabie Saoudite), le britannique Lewis Hamilton, au volant de sa Mercedes F1, est parvenu à relancer définitivement le championnat du monde de Formule 1, la catégorie reine du sport auto. En effet, alors que la dernière course de la saison se disputera le week-end prochain à Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Max Verstappen (Red Bull-Honda) sont désormais à parfaite égalité de points au championnat avec 369,5 unités chacun. Le pilote qui devancera l'autre lors de la dernière épreuve sera donc sacré champion du monde. Outre le championnat des pilotes, le titre des constructeurs restera aussi à déterminer entre Mercedes et Red Bull, l'équipe allemande disposant à ce jour d'une avance confortable - mais mathématiquement insuffisante - de 28 points sur sa rivale autrichienne.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.39%