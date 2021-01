Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Geldhauser se dote de 19 bus Setra Cercle Finance • 19/01/2021 à 12:17









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que la société 'Geldhauser Linien-und Reiseverkehr GmbH & Co. KG' (Geldhauser) va utiliser 19 nouveaux bus Setra pour ses lignes de transport. Six modèles de bus à l'impériale S 531 DT vont être exploités par un client munichois de Geldhauser, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) et feront la navette entre Dasing et Pasing via l'autoroute A8. Geldhauser a également acheté 10 bus d'affaires S 418 LE qui seront exploités sur une nouvelle ligne express reliant Munich Ostbahnhof à Ottobrunn. Enfin, l'entreprise a fait l'acquisition de 3 autocars Setra Comfort Class. Ces versions '5 étoiles' su S 516 HD prendront la route en 2021 et seront destinés au programme de voyage exclusif de la société, annonce Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.54%