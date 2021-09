Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : garde la tête du championnat constructeurs en F1 information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - L'équipe de F1 Mercedes-AMG a connu une course mitigée ce week-end, à l'occasion du Grand-Prix de Formule 1 d'Italie, disputé sur l'ultra-rapide circuit de Monza. La course a en effet été marquée par le double abandon de Lewis Hamilton (Mercedes) et de Max Verstappen (Red Bull Honda), à la suite d'un accrochage entre les deux hommes qui dominent la saison. A l'issue de cette course, Max Verstappen compte 5 points d'avance sur Lewis Hamilton au championnat, contre 3 auparavant, grâce à sa performance lors de la course sprint disputée la veille. Mercedes a toutefois pu se consoler avec la solide remontée de son second pilote, Valtteri Bottas, lors de la course principale: parti dernier, le Finlandais accroche finalement la 3e place sous le drapeau à damiers. Une performance qui permet à Mercedes de conforter son avance au championnat des constructeurs.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.95%