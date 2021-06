Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : FUSO s'oriente vers une production verte dès 2022 Cercle Finance • 08/06/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que l'usine de Tramagal (Portugal) qui abrite le site de production Daimler Trucks dédié aux camions FUSO pour l'Europe vise la neutralité carbone à l'horizon 2022, ce qui permettra une production 'verte' de camions. L'usine de Tramagal entend atteindre cet objectif grâce à une consommation d'énergie réduite, à un approvisionnement en énergie verte et à une production locale d'énergie verte, via des panneaux solaires. ' La mobilité neutre en CO? ne peut être atteinte que si la production de véhicules est également verte', souligne Jorge Rosa, directeur du site de Tramagal. Le responsable rappelle le souhaite de FUSO: se positionner en tant que pionnier 'aussi bien sur le produit que dans sa production'.

