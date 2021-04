DAIMLER fait mieux que prévu au premier trimestre

(AOF) - Daimler a dévoilé des résultats préliminaires bien meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre 2021. Le constructeur automobile allemand a en effet nettement dépassé les attentes moyennes des analystes sur toute une série d'indicateurs. Il en va ainsi pour l'Ebit qui ressort à 5,75 milliards d'euros, contre un consensus (cité par la compagnie) de 4,96 milliards d'euros. Idem pour l'Ebit ajusté qui s'établit à 4,97 milliards d'euros, alors que le marché visait 3,99 milliards d'euros.

Le free cash flow industriel ajusté vient enfoncer le clou : 2,83 milliards d'euros contre un consensus d'environ 1,80 milliard d'euros.

" Une dynamique favorable des ventes chez Mercedes-Benz Cars dans toutes les grandes régions, et en particulier en Chine, a fortement soutenu la gamme de produits et les prix au premier trimestre ", a expliqué Daimler. Le constructeur met également en avant les significatives réductions de coûts mises en place.

Les résultats complets du premier trimestre seront publiés le 23 avril prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.