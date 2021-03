Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : fait le point après l'assemblée annuelle virtuelle Cercle Finance • 31/03/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son assemblée annuelle virtuelle, Daimler a fait part de sa volonté de poursuivre et intensifier sa stratégie de mobilité électrique. Le constructeur assure par ailleurs disposer en la matière 'de la plus large gamme de produits de l'industrie automobile, allant des voitures de ville aux poids lourds'. Daimler souligne la résistance du groupe à la pandémie: l'exercice 2020 s'est ainsi révélé 'meilleur que prévu'. Le dividende est d'ailleurs passé de 0,9 euro en 2019 à 1,35 euro en 2020, 'en ligne avec la politique de dividende à long terme de la société'. Le constructeur se veut confiant pour 2021, anticipant un chiffre d'affaires et un EBIT 2021 'nettement supérieurs aux niveaux de l'année précédente', malgré la pénurie temporaire de semi-conducteurs. Daimler a aussi pu revenir sur son plan Ambition2039, visant à accélérer la transformation du groupe vers la neutralité carbone, et évoquer le futur spin-off de Daimler Truck, toujours en préparation. Enfin, la firme allemande a annoncé des changements au sein du conseil de surveillance, avec les départs de Petraea Heynicke, Jürgen Hambrecht et Manfred Bischoff. Bernd Pischetsrieder succède à Manfred Bischoff à la présidence du conseil de surveillance.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.36%