Daimler : extension de son offre VTC premium en Chine

(CercleFinance.com) - Daimler a annoncé mardi l'élargissement de StarRides, son service de véhicule de transport (VTC) de luxe, à une troisième ville chinoise. Neuf mois après le lancement de l'offre à Hangzhou et un mois après son implantation à Guangzhou, le géant automobile allemand va désormais proposer ce service 'premium' à Chengdu, dans le centre-ouest du pays. Daimler précise que le service - lancé en coopération avec le constructeur automobile chinois Geely - connaît actuellement une croissance moyenne mensuelle de l'ordre de 80% du nombre d'utilisateurs quotidiens actifs. La grande majorité de ces utilisateurs sont des voyageurs d'affaires se rendant, ou revenant de l'aéroport ou de la gare, indique le groupe dans un communiqué. Pour le lancement du service à Chengdu, ce sont 100 véhicules Mercedes-Benz qui seront mis en circulation, poursuit Daimler, qui prévoit de faire passer sa flotte à 200 unités d'ici à la fin de l'année.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.26%