Daimler: essai concluant pour le biocarburant information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 15:22









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses efforts pour réduire davantage ses émissions de CO2, l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 a utilisé des biocarburants dans 16 de ses camions, à l'occasion des trois dernières courses de la saison européenne.



'L'essai a été conçu pour comprendre le niveau d'économie de carbone et l'impact positif qui peut être atteint en utilisant des biocarburants, ainsi que les défis d'approvisionnement à travers l'Europe, pour contribuer au développement de notre stratégie visant à maximiser l'utilisation de carburants durables pour les courses européennes de 2023', fait savoir l'écurie.



A l'heure du bilan, le constructeur indique que l'utilisation du biocarburant HVO 100 a permis d'économiser 44 091 kg de CO2 et de réduire les émissions de fret de 89 %.



Le carburant à base d'huile végétale hydrotraitée (HVO 100) est un produit 100 % renouvelable sans carburant fossile dérivé d'huiles végétales, d'huiles usagées et de graisses.



La réglementation technique de la F1 évolue également : à partir de la saison 2026, les voitures de F1 devront utiliser un carburant 100% durable.





