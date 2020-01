Daimler : en retrait après des chiffres préliminaires

(CercleFinance.com) - Daimler recule de 1% à Francfort après la présentation par le constructeur automobile de ses chiffres préliminaires pour 2019, dont un profit opérationnel de 5,6 milliards d'euros, à comparer à 11,1 milliards l'année précédente.

'N'y est pas inclus les dépenses supplémentaires anticipées pour les procédures et mesures gouvernementales et judiciaires en cours liées aux véhicules diesel de Mercedes-Benz dans diverses régions et marchés', précise le groupe allemand.

Ces dépenses devraient se monter à entre 1,1 et 1,5 milliard d'euros, et impacteraient pour l'essentiel négativement Mercedes-Benz Cars et Mercedes-Benz Vans. Aussi, la rentabilité de la division Mercedes-Benz Vans sera inférieure à la prévision actuelle de -15 à -17%.