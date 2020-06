Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : en hausse, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 23/06/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - Le titre Daimler avance ce mardi de +3%, porté notamment par l'analyste Bank of America Global Research qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci. 'Nous pensons que Daimler va accélérer sa politique de réduction des coûts. La presse évoque ainsi la suppression de 10.000 postes supplémentaires', indique ainsi le broker. BofA GR confirme ainsi son objectif de cours de 43 euros, pour un potentiel de hausse de +17%.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.56%