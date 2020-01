Daimler : en baisse, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Daimler recule de -0,5% ce jeudi, alors que l'analyste Oddo BHF revoit à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant d'achat à neutre, après 'un dernier warning sur 2019 qui pèsera forcément sur le dividende'.

Après ce warning, publié le 22 janvier, le broker précise avoir 'révisé en baisse [ses] estimations de 33% sur 2019, intégrant ainsi les derniers éléments exceptionnels communiqués par le constructeur'.

'Au-delà de 2019, nous restons également prudents sur 2020 et anticipons une nouvelle érosion significative de la MOP ajustée à 4.8%, notamment pénalisée par MBC (4.3%e vs 5.9% en 2019) et Daimler Trucks (5.2%e vs 6.3%e) dans un contexte règlementaire (contenu nécessaire pour le CO2 en Europe chez MBC) et cyclique (marchés poids lourds en forte baisse en Europe/NAFTA) plus pesant', explique par ailleurs Oddo BHF.

L'analyste fixe ainsi son objectif de cours à 46 euros, pour un potentiel de hausse de +6%.