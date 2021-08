Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : don de 126 camions au Vietnam pour la vaccination information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - FUSO, filiale de Daimler Trucks, annonce que le distributeur de ses produits au Vietnam, Truong Hai Auto Corporation (THACO), a fait don de 126 camions Canter dans le cadre de la campagne de vaccination nationale contre la Covid. Alors que le gouvernement a appelé le secteur privé en soutien, THACO a fait don de 63 unités du camion Canter de 4,99 t pour le transport des vaccins, et de 63 autres unités du camion Canter de 6,5 t pour une utilisation comme centres mobiles de vaccination et de dépistage - soit un don d'une valeur totale de 6,5 M$. Les véhicules FUSO circuleront dans tout le pays pour atteindre l'objectif du gouvernement de vacciner 80% de la population d'ici juin 2022.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.03%