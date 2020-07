Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler dit envisager de vendre son usine française d'Hambach Reuters • 03/07/2020 à 15:14









FRANCFORT, 3 juillet (Reuters) - Daimler DAIGn.DE a dit vendredi envisager de vendre son usine française d'Hambach (Moselle), où le groupe automobile allemand produit la Smart. Selon le site internet de Daimler, 800 personnes sont employées dans cette usine construite en 1997. (Nicolas Delame, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées DAIMLER XETRA -1.49%