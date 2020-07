Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : discussions en vue de céder le site de Hambach Cercle Finance • 06/07/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que sa marque phare Mercedes-Benz a entamé des discussions pour céder son site d'assemblage de Hambach, en France, dans le cadre de mesures destinées à améliorer sa structure de coûts. Le constructeur automobile allemand précise que des effets de valorisation sur actifs fixes conduiront à un impact exceptionnel de ces mesures de restructurations 'dans le milieu de la plage des centaines de millions d'euros' chez Mercedes-Benz. Inauguré en 1997, le site de Hambach, dans le département de la Moselle, produit des véhicules électriques pour la marque Smart. Environ 1600 personnes travaillent actuellement sur ce site.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.95%