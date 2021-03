Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : développe un modèle d'ambulance électrique Cercle Finance • 26/03/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Vans et son partenaire 'Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG' de Schönebeck en Saxe-Anhalt ont développé une ambulance entièrement électrique à partir des fourgons eSprinter. À la mi-mars, ce véhicule a été remis au premier client à Bindow près de Königs Wusterhausen. La camionnette est entrée en test opérationnel au sein de l'organisation humanitaire chrétienne 'Johanniter-Unfall-Hilfe'. Ce véhicule, d'une autonomie de 120 km et pouvant atteindre 120km/h, dispose de deux boîtiers indépendants permettant aux dispositifs médicaux de fonctionner indépendamment de la batterie du véhicule. 'Je suis heureux que nous ayons pu travailler avec notre partenaire Ambulanz Mobile pour la première fois sur un véhicule électrique pour les applications de transport de patients. Non seulement il assurera un transport sûr des personnes, mais il le fera désormais aussi localement sans émissions, ce qui contribuera également à réduire le fardeau écologique dans les zones urbaines ', affirme Sven Dannenmann, Responsable du centre d'applications et de carrosseries chez Mercedes-Benz Vans.

