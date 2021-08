Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : développe sa présence en Inde, dans l'État d'Odisha information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 12:44









(CercleFinance.com) - Daimler India Commercial Vehicles (DICV), en association avec PPS Trucking, a inauguré le nouvel atelier BharatBenz Truck and Bus à Sambalpur, dans l'État d'Odisha (Inde). A l'occasion de l'inauguration du lieu, Rajaram Krishnamurthy, vice-président du marketing, des ventes et du service client chez DICV, a rappelé que l'État d'Odisha constituait 'un marché important pour DICV'. 'Nous continuerons d'investir dans le renforcement de notre présence afin de fournir des solutions de produits centrées sur le client et de stimuler la croissance', a-t-il indiqué en substance. Situés sur les principales autoroutes nationales et nationales, les concessionnaires BharatBenz sont désormais au nombre de 12 dans l'État d'Odisha, offrant une assistance complète en matière de vente, de service et d'échange pour toute la gamme de camions et d'autobus BharatBenz.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.64%