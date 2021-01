Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : deux nouveaux camions disponibles à la commande Cercle Finance • 15/01/2021 à 14:34









(CercleFinance.com) - Nouvelle cabine, rétroviseurs extérieurs en verre classique, cockpit classique... Daimler annonce que le nouvel Actros F de Mercedes-Benz fait son entrée sur le marché, en s'adressant aux clients à la recherche d'un camion fonctionnel et n'ayant pas nécessairement besoin de toutes les nouvelles innovations de la dernière génération d'Actros. Désormais, les clients de 24 pays de l'UE et de certains marchés non européens peuvent commander ce modèle doté de 'l'ADN authentique de Mercedes-Benz Truck', assure Daimler. Le constructeur précise par ailleurs que le modèle spécial Actros Edition 2, limité à 400 camions, est également disponible à la commande. Ce modèle s'adresse à des chauffeurs et transporteurs professionnels autonomes, passionnés d'innovation et qui entretiennent un lien émotionnel fort avec leur véhicule, indique le constructeur. La production des deux modèles débutera en avril.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.47%