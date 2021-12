Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler: dégradé par Morgan Stanley, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 14:22









(CercleFinance.com) - Le titre Daimler accuse mardi l'une des plus fortes baisses du DAX après un abaissement de recommandation de Morgan Stanley, qui estime que le dossier a épuisé son potentiel.



Le titre Daimler reste certes attractif, reconnaissent les analystes de la banque américaine, mais son profil risque/rendement est aujourd'hui plus équilibré, estiment-ils dans une note.



'L'équipe de direction de Mercedes reste ce qu'il se fait de mieux en la matière', ajoute Morgan Stanley, qui déplore cependant un consensus devenu ultra-optimisme sur le titre.



'En 2019, nous avions mis en évidence le potentiel au niveau de l'amélioration du management, de l'exécution et de la communication après l'arrivée d'une nouvelle équipe', rappelle la firme de Wall Street.



'Ces thématiques se sont désormais toutes matérialisées', estime Morgan Stanley, qui ramène en conséquence sa recommandation de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 80 à 70 euros.



A 14h15, le titre Daimler cédait 1,7%, soit la deuxième plus forte baisse de l'indice DAX.





