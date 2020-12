Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : coopération entre Mercedes-Benz Energy et Andritz Cercle Finance • 10/12/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes-Benz Energy et Andritz ont signé un accord de coopération pour la fourniture de systèmes stationnaires de stockage d'énergie pour les centrales hydroélectriques. Les deux partenaires souhaitent développer une solution associant une unité hydroélectrique à un stockage d'énergie stationnaire basé sur des systèmes de batteries au lithium-ion automobiles de Mercedes-Benz. L'énergie stockée, mise à disposition très rapidement, offrirait ainsi de nouvelles opportunités aux propriétaires et exploitants de centrales pour compenser tout impact électrique volatil du réseau aux unités. La solution garantit par ailleurs la plus grande flexibilité opérationnelle de la centrale hydroélectrique, indique Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.34%