Daimler compte investir lors de l'IPO du chinois Farasis - sources

PEKIN/HONG KONG, 26 mai (Reuters) - Daimler DAIGn.DE prévoit d'investir lors de la mise en Bourse de Farasis Energy pour s'assurer d'un approvisionnement stable en batteries auprès du fabricant chinois afin de répondre à la hausse de sa production de véhicules électriques, a appris Reuters de trois personnes au fait de la question. Les détails du projet doivent encore être finalisés et le montant de l'investissement n'est pas connu dans l'immédiat, ont précisé ces sources. Daimler et Farasis ont conclu un accord l'an dernier afin que le groupe chinois approvisionne le groupe allemand en cellules de batterie lithium-ion. Farasis construit par ailleurs une usine en Allemagne. Aucun commentaire n'a pu être obtenu pour l'heure auprès des deux entreprises sur un possible investissement de Daimler. Farasis a obtenu la semaine dernière l'autorisation d'effectuer son entrée sur le marché chinois Star, inspiré du Nasdaq américain, pour lever quelque 480 millions de dollars. (Zhang Yan et Julie Zhu; version française Jean Terzian)

Valeurs associées DAIMLER XETRA +1.10%