Daimler : cinq eCitaro exploités par BLT en Suisse

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que la société de transport suisse Baselland Transport (BLT) exploite désormais cinq bus électriques eCitaro dans le cadre d'un projet pilote. 'Très bientôt, huit autres eCitaro suivront', assure le constructeur. Equipés de batteries à semi-conducteurs, les eCitaro disposent d'un approvisionnement énergétique de 441 kWh par bus ce qui leur permet de fonctionner toute la journée sans avoir à être rechargés en route. BLT opère dans les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Soleure ainsi qu'en France. L'année dernière, les 65 bus utilisés par l'entreprise ont transporté environ 8,1 millions de passagers.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.98%