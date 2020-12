Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : changements au sein du conseil de direction Cercle Finance • 16/12/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Mercedes-Benz Bank AG a annoncé aujourd'hui des changements au sein du conseil de direction (Board of Management) de Mercedes-Benz Bank AG, basé à Stuttgart. Ainsi, Tom Schneider a été nommé membre du conseil de direction chargé des opérations à compter du 1er janvier 2021. Il succédera à Andreas Berndt, qui démissionnera de ses fonctions à compter du 31 décembre 2020 pour occuper le poste de responsable de la gestion globale des risques de crédit chez Daimler Mobility AG. Par ailleurs, Andree Ohmstedt, membre du conseil de direction chargé des finances et du contrôle de la Mercedes-Benz Bank, démissionnera de ses fonctions à compter du 31 mars 2021 et prendra sa retraite. À compter du 1er janvier 2021, Christina Schenck assumera le poste de responsable des finances et du contrôle de gestion à la Mercedes-Benz Bank, initialement sous le niveau du conseil d'administration, et relèvera de Benedikt Schell. Christina Schenck est actuellement responsable du crédit et des opérations chez Daimler Mobility Africa & Asia Pacific à Singapour, précise Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.36%