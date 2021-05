Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : changements au conseil de direction Cercle Finance • 18/05/2021 à 13:00









(CercleFinance.com) - La division de Daimler Mobility en deux sociétés de services financiers indépendantes pour les activités de voitures et de fourgons d'un côté et des camions et bus de l'autre entraîne des changements au sein du conseil de direction. Dans ce cadre, Stephan Unger, directeur financier (CFO), prendra la direction de la nouvelle unité de services financiers appartenant à l'entreprise de Daimler Truck AG et rejoindra le conseil d'administration de Daimler Truck AG à compter du 1er Juillet 2021. Stephan Unger a été nommé CFO en 2012 et était jusqu'à présent en charge des solutions Finance & Controlling, Risk Management et Digital Mobility. Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a nommé Gerrit-Michael Duelks en tant que nouveau Directeur Financier de Daimler Mobility AG à compter du 1er juillet 2021. En tant que membre du Comité Exécutif du Daimler FC, il rapportera à Harald Wilhelm et Franz Reiner, directeur général de Daimler Mobility. Gerrit-Michael Duelks a commencé sa carrière professionnelle chez Deloitte & Touche et a rejoint Daimler AG en 2007.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.61%