Daimler : changement à la tête de l'activité 'Trucks' en Asie

(CercleFinance.com) - Daimler annonce le départ d'Hartmut Schick, membre du conseil d'administration de Daimler Truck AG, et responsable de Daimler Trucks Asia, à compter du 31 décembre 2021 et annonce que sa succession sera assurée par Karl Deppen, actuel responsable de la région Amérique latine de Mercedes-Benz Trucks and Buses, à compter du 1er décembre.

Karl Deppen a rejoint le Groupe en 1990 et a occupé divers postes de direction dans les achats et la logistique jusqu'en 2007. Son parcours professionnel l'a mené aux USA, en Turquie et au Japon, où il a passé plusieurs années. Depuis 2010, il dirigeait notamment Mercedes-Benz do Brazil Ltda (au Brésil).

Daimler précise que son successeur au Brésil sera annoncé 'dès que possible'.