Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : bien orienté après ses chiffres préliminaires Cercle Finance • 17/07/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Daimler grimpe de 4% à Francfort, au lendemain de la présentation par le constructeur automobile de ses chiffres préliminaires au titre de son deuxième trimestre, avec un EBIT de -1,7 milliard d'euros contre un consensus à -2,1 milliards. 'Ces résultats sont indéniablement encourageants et témoignent d'une résilience supérieure à ce que nous et le consensus anticipions', réagit Oddo BHF, qui maintient son opinion 'alléger' sur le titre, mais avec un objectif de cours rehaussé de 30 à 35 euros. 'Plus généralement, ils confirment un deuxième trimestre finalement moins pire qu'anticipé pour les constructeurs, notamment allemands comme nous l'avions évoqué chez Volkswagen il y a quelques jours', ajoute le bureau d'études.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +3.64%