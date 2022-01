Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler: baisse de 5% des ventes de Mercedes-Benz en 2021 information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 14:21









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Cars, filiale de Daimler, a fait état vendredi d'une baisse de 5% de ses ventes mondiales en 2021, avec environ 2,1 millions de véhicules livrés sur l'exercice.



L'ensemble - qui comprend les marques Mercedes-Benz, smart, Maybach, AMG et G-Class - précise que ses livraisons ont chuté de 24,7% sur le quatrième trimestre, à 475.968 unités, un chiffre en ligne avec les prévisions qui avaient été communiquées par le groupe.



Dans son communiqué, Mercedes explique avoir pâti de la pénurie de semi-conducteurs, qui a pesé sur ses livraisons de nouveaux véhicules malgré une demande qui reste 'forte' sur tous ses marchés et dans toutes ses régions.



Le constructeur automobile souligne que les ventes de véhicules Mercedes-Benz hybrides ou électriques ont grimpé de 69,3% l'an dernier pour atteindre un plus haut historique de 227.458 unités.



A la Bourse de Francfort, l'action Daimler se repliait de 0,9% vendredi après la parution de ces chiffres.



Suite à la scission de sa branche de poids-lourds, le groupe Daimler a prévu de se rebaptiser 'Mercedes-Benz Group' à compter du 1er février prochain.





