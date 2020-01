Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : baisse de 5,4% des ventes de Mercedes-Benz aux USA Cercle Finance • 06/01/2020 à 11:59









(CercleFinance.com) - Les ventes de Mercedes-Benz aux États-Unis ont baissé de 5,4% en décembre, en raison de la baisse de la demande pour le SUV GLC le modèle le plus vendu, a déclaré la société mère de la division du luxe, Daimler. Mercedes-Benz a vendu 30 294 véhicules de tourisme aux États-Unis le mois dernier, contre 32 016 le même mois de l'année précédente, a indiqué le constructeur allemand. Les ventes du populaire GLC ont chuté de 11,8% à 6 436 unités, a indiqué le groupe. En 2019, Mercedes-Benz a enregistré la vente de 316 094 véhicules de tourisme Mercedes-Benz, ce qui est globalement stable par rapport à 2018.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -2.14%