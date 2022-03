Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler: Akkodis, nouveau partenaire Mercedes en F1 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - Daimler fait savoir que l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 a signé un partenariat avec Akkodis, nouveau partenaire officiel de l'équipe pour la saison 2022 de Formule 1.



Akkodis combine l'expertise d'AKKA et de Modis, deux sociétés leaders dans le domaine de l'informatique et de la R&D en ingénierie, qui ont fusionné pour créer un nouveau leader mondial de l'industrie intelligente.



Akkodis fournira à l'équipe ses ressources combinées de pointe en informatique et en ingénierie pour stimuler l'innovation et la performance.









Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -2.30%