Daimler : accord avec bp sur l'hydrogène au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - bp annonce aujourd'hui une collaboration avec Daimler Truck AG afin de piloter le développement d'infrastructures hydrogène et l'introduction de camions à pile à combustible au Royaume-Uni. Dans le cadre de ce protocole d'accord, bp évaluera la faisabilité de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la fourniture d'un réseau allant jusqu'à 25 stations de ravitaillement en hydrogène à travers le Royaume-Uni d'ici 2030. Ces stations seraient alimentées par bp en hydrogène 'vert', c'est-à-dire produit à l'aide d'énergie renouvelable. En complément, Daimler Truck prévoit de livrer des camions à pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène à ses clients britanniques à partir de 2025.

