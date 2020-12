Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : 25 bus Setra choisis par deux compagnies Cercle Finance • 14/12/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Daimler fait savoir aujourd'hui que Medenbach Traffic et Regiobus Mittelsachsen ont l'intention de moderniser leur flotte avec des bus Setra. Seize nouveaux bus d'affaires S 415 LE de 42 sièges vont entrer en service pour le compte de Medenbach Traffic sur les lignes de bus Weilburg et East Weilburg, remplaçant ainsi les bus interurbains de la marque Ulm, annonce Daimler. De son côté, Regiobus Mittelsachsen va mettre en service neuf nouveaux bus Setra MultiClass, sept bus d'affaires S 415 LE de 45 passagers chacun et deux bus d'affaires S 416 LE de 49 passagers. Afin de protéger les conducteurs contre l'infection Covid des passagers, la société a équipé les nouveaux bus à plancher surbaissé de portes de protection du conducteur en polycarbonate entièrement transparentes conçues par Daimler Buses spécialement pour les véhicules d'affaires Setra LE, précise le constructeur.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.49%