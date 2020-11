Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : 2 camions remportent le prix 2021 de l'innovation Cercle Finance • 30/11/2020 à 12:29









(CercleFinance.com) - Le jury international récompensant tous les ans le camion de l'année a décerné aujourd'hui le prestigieux prix de l'innovation à deux camions portant l'étoile à trois branches: le eActros, avec sa propulsion électrique et le GenH2 propulsé par une pile à combustible. Composé de 25 rédacteurs et journalistes seniors représentant les principaux magazines internationaux de camionnage, le jury 'a notamment mis en avant l'approche globale de la mobilité électrique basée sur une stratégie claire à long terme', indique le constructeur allemand. Daimler Trucks rappelle avoir été le premier constructeur au monde à présenter un camion électrique lourd adapté au transport urbain en 2016. Les eActros de série prévus pour 2021 auront une autonomie de plus de 200 kilomètres, assure Daimler. En septembre 2020, Daimler Trucks a présenté le Mercedes-Benz GenH2 Truck, un camion concept à pile à combustible pour une autonomie allant jusqu'à 1000 kilomètres et plus dans sa version de série, pour les transports long-courriers exigeants. Les essais clients devraient commencer en 2023 et le début de la production en série est prévu pour la seconde moitié de cette décennie.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.51%