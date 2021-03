Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : 10 bus eCitaro commandés par la Métropole de Rouen Cercle Finance • 18/03/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que la Métropole Rouen Normandie lui a commandé dix bus urbains eCitaro, 100% électriques afin de 'couvrir les itinéraires de manière quasi silencieuse et sans émissions locales'. Huit bus seront équipés de la dernière génération de batteries NMC d'une capacité énergétique de 396 kWh chacun, tandis que deux autres seront équipés de batteries à semi-conducteurs innovantes d'une capacité de 441 kWh. Mercedes-Benz livrera les véhicules dès cet été, assure Daimer.

