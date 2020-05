Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daiichi Sankyo : Enhertu a obtenu la désignation ODD aux USA Cercle Finance • 22/05/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Daiichi Sankyo annoncent que Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a obtenu la désignation de médicament orphelin (ODD) aux Etats Unis pour le traitement des patients atteints d'un cancer gastrique, y compris le cancer de la jonction gastro-oesophagienne. On estime que 27600 nouveaux cas de cancer gastrique seront diagnostiqués cette année et la maladie pourrait entraîner plus de 11000 décès aux États-Unis en 2020. La Food and Drug Administration (FDA) accorde l'ODD aux médicaments destinés au traitement, au diagnostic ou à la prévention des maladies ou troubles rares qui affectent moins de 200 000 personnes aux États-Unis. Les résultats complets de DESTINY-Gastric-01 seront présentés lors du programme scientifique virtuel 2020 de l'American Society of Clinical Oncology ASCO20, du 29 au 31 mai 2020.

Valeurs associées DAIICHI SANKYO Tradegate -1.36% DAIICHI SANKYO OTCBB 0.00%