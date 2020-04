Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dacia prolonge la fermeture de ses usines au-delà du 5 avril Reuters • 02/04/2020 à 14:41









BUCAREST, 2 avril (Reuters) - Le constructeur automobile roumain Dacia, détenu par Renault RENA.PA , a annoncé jeudi un prolongement de la fermeture de ses usines au-delà de la date du 5 avril prévue initialement, afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus. Dacia, qui a mis au chômage technique environ 14.000 salariés, n'a donné aucune date de reprise de sa production. Le groupe a déclaré "agir pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin de permettre la reprise du travail de ses salariés en toute sécurité". L'usine roumaine de Ford F.N a pour sa part suspendu l'activité de quelque 6.000 employés. (Luiza Ilie; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.64% FORD MOTOR NYSE 0.00%