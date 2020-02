Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D'Ieteren : rachat d'actions préférentielles dans Belron Cercle Finance • 10/02/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - D'Ieteren annonce un accord avec Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) concernant l'acquisition par D'Ieteren d'actions préférentielles sans droit de vote détenues par CD&R dans Belron pour un montant total de 150 millions d'euros, à valeur comptable. 'Cette transaction renforce la participation de D'Ieteren dans Belron dans un contexte de forte performance opérationnelle et souligne le partenariat à long terme de D'Ieteren avec Belron, ainsi qu'un alignement de vision stratégique', explique le groupe belge. La participation de D'Ieteren dans Belron peut varier, en raison notamment d'opérations de refinancement destinées aux paiements de dividendes. La transaction devrait permettre à D'Ieteren de maintenir au cours du temps au moins 50% du capital de Belron.

