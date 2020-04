Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D'ieteren : proposition de dividende modifiée Cercle Finance • 27/04/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - D'ieteren annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer à son assemblée générale de maintenir le dividende à un euro par action, et d'allouer l'augmentation de 0,15 euro initialement prévue, à la constitution d'un programme de solidarité. Ce programme, venant en aide aux salariés du groupe qui subiraient des conséquences liées à la crise du Covid-19, s'ouvrira aussi aux contributions personnelles des administrateurs, des dirigeants et des collaborateurs du groupe belge.

