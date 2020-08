Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client D'Ieteren : baisse de 41% du résultat ajusté au 1er semestre Cercle Finance • 28/08/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - D'Ieteren a dévoilé jeudi soir un résultat consolidé ajusté avant impôts, part du groupe, de 103,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, en baisse de 41,2% sur une base comparable (participation de 54,79% dans Belron). Les ventes consolidées selon les normes IFRS ont reculé de 24,9% à 1.510,8 millions d'euros, montant ne tenant pas compte de Belron. Les ventes combinées (incluant Belron à 100%) se sont inscrites à 3.364,1 millions (-18,4% par rapport au premier semestre 2019). 'Après le creux d'avril, nos activités se sont progressivement redressées et améliorées de semaine en semaine', indique le groupe belge, qui n'avance toutefois pas de prévisions chiffrées pour 2020 compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées D'IETEREN Euronext Bruxelles +4.89%