D'après Société Générale, la purge à Wall Street est maintenant terminée

La récente phase de repli sur les marchés d'actions américains touche à son terme et les investisseurs doivent désormais se positionner en vue d'un rebond boursier imminent, affirment les stratèges de Société Générale dans une note publiée ce mardi.

A en croire Manish Kabra, le stratégiste en charge des actions américaines, la détente constatée au niveau des cours du pétrole et des prix du carburant devrait permettre au pouvoir d'achat des ménages de retrouver un peu d'allant.

Parallèlement, la décélération de l'inflation conjuguée à la résilience continue de l'économie et du marché de l'emploi dressent un tableau économique idéal pour les actifs risqués, explique l'analyste.

Sous la surface, la trajectoire des indices se révèle par ailleurs nettement plus solide que ne le suggère la récente consolidation du S&P 500, laquelle reflète essentiellement des prises de bénéfices concentrées sur un nombre restreint de compartiments de premier plan, comme l'énergie ou les semi-conducteurs.

Un signal attendu par les investisseurs

Pour le reste, plus de la moitié des composantes de la cote continuent de progresser, témoignant davantage d'un simple mouvement de rotation sectorielle que d'une capitulation généralisée, souligne SG.

Cette frilosité des opérateurs s'étire maintenant sur dix semaines d'affilée, une durée qui coïncide historiquement avec l'atteinte d'un creux de marché et signale généralement l'amorce d'un retour progressif de l'appétit pour le risque sur les marchés, ajoute la banque française.

La saisonnalité politique plaide également pour une reprise des flux acheteurs, poursuit SocGen, puisque les données historiques montrent que les actions américaines progressent en moyenne de 16% au cours des six mois suivant des élections législatives de mi-mandat (midterms) résultant en une cohabitation entre un président républicain et un congrès démocrate.

Dans ce contexte, Société Générale recommande aux investisseurs de repasser à l'achat sur les actions américaines, en ciblant prioritairement les valeurs défensives comme les services aux collectivités (utilities), le secteur de la consommation, ainsi que des titres d'entreprises exposées à la thématique de l'IA.

Depuis son pic historique du 6 octobre, l'indice S&P 500 n'accuse plus qu'un repli de l'ordre de 3,7%.