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D'anciens responsables de la FCC s'opposent à un réexamen anticipé des licences d'ABC, filiale de Disney
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 16:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'anciens membres de la Commission fédérale des communications (FCC) a exhorté mardi l'administration Trump à renoncer à un réexamen anticipé, quasi sans précédent, des licences des huit chaînes ABC détenues par Disney.

Dans un document signé par d'anciens commissaires et membres du personnel de la FCC, dont Mark Fowler, un républicain qui a occupé le poste de président de la FCC de 1981 à 1987, il est indiqué que ce réexamen anticipé constituait “une atteinte à la liberté d'expression déguisée en procédure réglementaire”.

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