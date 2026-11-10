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D'Amazon à Google, les investisseurs aux moyens considérables d'Anthropic
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 13:34

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Peu de start-ups ont suscité autant de conviction de la part des investisseurs qu’Anthropic ANT.O . Soutenue par des investisseurs de référence tels qu’Alphabet GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O , cette entreprise spécialisée dans l’IA a vu sa valorisation atteindre des sommets quasi sans précédent.

Alors qu’Anthropic vise une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse, cette entrée en bourse constituera un test très suivi pour déterminer si les marchés publics partagent toujours cet enthousiasme sans limite, dans un contexte de remise en question plus générale des rendements liés au boom de l’IA.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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