D'Amazon à Google, les investisseurs aux moyens considérables d'Anthropic

Peu de start-ups ont suscité autant de conviction de la part des investisseurs qu’Anthropic ANT.O . Soutenue par des investisseurs de référence tels qu’Alphabet GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O , cette entreprise spécialisée dans l’IA a vu sa valorisation atteindre des sommets quasi sans précédent.

Alors qu’Anthropic vise une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse, cette entrée en bourse constituera un test très suivi pour déterminer si les marchés publics partagent toujours cet enthousiasme sans limite, dans un contexte de remise en question plus générale des rendements liés au boom de l’IA.