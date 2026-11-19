La capitalisation boursière d’Anthropic a atteint 2 000 milliards de dollars lors de son entrée au Nasdaq jeudi, l’action s’ouvrant en hausse de 34 % par rapport au prix d’introduction de 83 dollars, ce qui constitue un premier signe fort de l’engouement pour le secteur de l’IA.

Peu de start-ups ont suscité autant d’intérêt de la part des investisseurs qu’Anthropic, qui bénéficie du soutien de géants de la technologie, d’Alphabet GOOGL.O à Nvidia NVDA.O , et dont la valorisation privée a atteint des sommets quasi sans précédent avant son entrée au Nasdaq sous le symbole boursier ANT.