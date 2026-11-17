Anthropic reste en bonne voie pour fixer mercredi le prix de son introduction en bourse très attendue aux États-Unis entre 70 et 78 dollars par action, a indiqué la société mardi dans un communiqué, ce qui constituera un test très suivi pour déterminer si l’engouement de Wall Street pour l’intelligence artificielle est toujours d’actualité.

Peu de start-ups ont suscité autant d’intérêt auprès des investisseurs qu’Anthropic. Soutenue par des géants de la technologie, d’Alphabet GOOGL.O à Nvidia NVDA.O , cette entreprise spécialisée dans l’IA a vu sa valorisation privée atteindre des sommets quasi sans précédent.