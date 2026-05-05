 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cytokinetics bondit après que son médicament contre les maladies cardiaques a atteint ses objectifs lors d'un essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Cytokinetics CYTK.O grimpe de 23,3 % à 81,45 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament contre les maladies cardiaques a atteint les deux objectifs d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique non obstructive symptomatique, une maladie cardiaque héréditaire caractérisée par un épaississement du muscle cardiaque

** Le médicament, l'aficamten, est approuvé sous le nom de marque Myqorzo pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique, qui provoque un épaississement excessif du muscle cardiaque et obstrue le flux sanguin en provenance du ventricule gauche

** Selon Truist, les résultats d'aujourd'hui pourraient également consolider son statut de traitement de choix contre la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) face au Camzyos de Bristol Myers Squibb BMY.N

** L'action BMY recule de 1,4 % en pré-ouverture

** L'action CYTK affiche une hausse de 4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
57,370 USD NYSE 0,00%
CYTOKINETICS
66,0400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank