Cytokinetics bondit après que son médicament contre les maladies cardiaques a atteint ses objectifs lors d'un essai clinique de phase avancée

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5 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Cytokinetics CYTK.O grimpe de 23,3 % à 81,45 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament contre les maladies cardiaques a atteint les deux objectifs d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique non obstructive symptomatique, une maladie cardiaque héréditaire caractérisée par un épaississement du muscle cardiaque

** Le médicament, l'aficamten, est approuvé sous le nom de marque Myqorzo pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique, qui provoque un épaississement excessif du muscle cardiaque et obstrue le flux sanguin en provenance du ventricule gauche

** Selon Truist, les résultats d'aujourd'hui pourraient également consolider son statut de traitement de choix contre la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) face au Camzyos de Bristol Myers Squibb BMY.N

** L'action BMY recule de 1,4 % en pré-ouverture

** L'action CYTK affiche une hausse de 4 % depuis le début de l'année