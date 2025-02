Cyril Hanouna termine son bail sur C8, avant de rebondir chez le rival W9

L'animateur Cyril Hanouna, le 9 juin 2024 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

L'animateur Cyril Hanouna a terminé jeudi soir son bail sur la chaîne C8, condamnée à s'arrêter, et révélé qu'il partait en septembre sur W9, quittant ainsi le groupe Canal+ pour rejoindre un concurrent, le Groupe M6 .

"On a pris la décision, j'ai pris la décision, voilà, avec mes associés également (...) On arrivera dans le groupe M6 et on fera une quotidienne sur W9 en télé", a déclaré le présentateur de TPMP à la fin d'une très longue émission.

Mais "je ne voulais pas laisser (...) mes équipes sans travail" donc, "dès lundi, les chéris, on sera en direct sur Dailymotion, sur YouTube" et sur les bouquets télévisés des box internet, a ajouté Cyril Hanouna en direct sur C8, après avoir emmené ses chroniqueurs en bus depuis les studios de Canal+ à Boulogne-Billancourt vers ceux de M6 à Neuilly-sur-Seine.

Il va également quitter la radio Europe 1, qui, comme la maison mère de C8, Canal+, appartient au milliardaire Vincent Bolloré. Et intégrera une radio du Groupe M6, Fun Radio.

"Le Groupe M6 se réjouit d'annoncer l'arrivée de Cyril Hanouna en septembre prochain pour deux émissions quotidiennes de divertissement", a indiqué celui-ci dans un communiqué.

Les spectateurs s'étaient pressés pour assister à cette émission où Cyril Hanouna promettait de faire une annonce sur son avenir après l'arrêt programmé de C8.

Les studios de Canal Factory, où la dernière émission de Cyril Hanouna "Touche pas à mon poste" est tournée, le 27 février 2025 à Boulogne-Billancourt ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

C8 et une autre chaîne TNT, NRJ12, vont s'éteindre vendredi soir à minuit, en raison du non-renouvellement de leurs fréquences par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Cela est largement dû, pour C8, aux "manquements réitérés" de la chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en raison des dérapages de "Baba", surnom de Cyril Hanouna.

- Éloge de Vincent Bolloré -

L'arrêt "au moins temporairement", "ça m'émeut", témoignait Xavier Martin, banquier de 43 ans venu avec sa fille. "Cyril va rebondir, il a le plan B, le plan Z, sinon ce serait pas Cyril", affirmait à l'AFP Soraya, artiste de 52 ans.

TPMP, dont le concept est discrètement né sur France 4 en 2010, avant de devenir l'une des émissions les plus populaires de France, revendique chaque jour en moyenne "deux millions et demi" de téléspectateurs.

Le programme a atteint un "record historique" mercredi soir avec 2,8 millions de téléspectateurs pendant sa dernière partie, faisant de C8 la deuxième chaîne nationale.

L'animateur de 50 ans quitte ainsi Vincent Bolloré, dont il n'a pourtant cessé de faire l'éloge jeudi soir à l'antenne.

"Vous ne pouvez pas avoir une liberté d'expression comme on l'a eue si vous n'avez pas quelqu'un de solide derrière, et Vincent Bolloré est quelqu'un de plus que solide (...) Vincent Bolloré fait partie de ma famille", a-t-il dit.

Cyril Hanouna va assurer encore quelques mois à l'antenne d'Europe 1, où il anime entre 16h et 18h une émission intitulée "On marche sur la tête".

Des discussions duraient depuis plusieurs semaines pour que cette star du PAF revienne sur M6, où il a fait ses premiers pas sur une chaîne hertzienne dans l'émission Morning Live en 2003.

Il s'agit d'un "projet de divertissement", "pas un projet sociétal ou politique", donc "c'est quelque chose de très différent de ce que fait aujourd'hui Cyril", avait indiqué le directeur général des activités audio de M6, Régis Ravanas.

Cette piste suscitait des résistances internes, notamment des journalistes, en raison de la personnalité de l'animateur et de son profil de plus en plus politique.

- 2027, "c'est non" -

"S'il vient, je m'en vais", lançait fin janvier la star de M6 Karine Le Marchand. Jeudi matin, elle a cependant révélé qu'elle ne s'opposerait pas à ce recrutement. "J'ai échangé avec la direction du groupe qui a su me rassurer", a-t-elle expliqué.

L'animateur a, au fil des années, de plus en plus investi les sujets politiques et invité nombre de personnalités de la droite et de l'extrême droite. Il est boycotté par une partie de la gauche.

Jeudi soir, l'animateur a expliqué qu'à ce stade, il excluait de se lancer en politique. "L'élection présidentielle de 2027, pour l'instant, bien sûr, c'est non", a-t-il déclaré à l'antenne.

"Aujourd'hui, le seul moyen de faire bouger la France, c'est qu'il y ait quelqu'un qui arrive en 2027 et qui casse tout et qui reprenne tout depuis le début. S'ils gardent les mêmes institutions, sachez-le, la France ne se relèvera pas de si tôt", a-t-il estimé.

Par ailleurs, NRJ Group, dont la chaîne NRJ12 s'arrête aussi vendredi soir, a indiqué jeudi dans un communiqué réfléchir à "une éventuelle cession" de son autre chaîne sur la TNT, Chérie 25, à "la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi" et à "renforcer ses pôles Radio et Diffusion".