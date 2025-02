Cyril Hanouna termine son bail sur C8, avant de rebondir ailleurs

L'animateur Cyril Hanouna, le 9 juin 2024 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Il a promis de l'annoncer lors de la dernière de "Touche pas à mon poste" sur C8: autant adulé que décrié, l'animateur Cyril Hanouna dévoile jeudi soir ses projets, après l'arrêt de sa chaîne sur la télévision numérique terrestre (TNT) vendredi.

"Ça y est, la décision est prise", a déclaré le présentateur de TPMP dans la matinée à CNews, ménageant le suspense. Il a ouvert la soirée sur C8 en entonnant "Allumer le feu".

"Où qu'on aille, on va le refaire", a-t-il dit plus tard dans la soirée. "Je ne suis pas triste parce que je sais qu'on va faire vite un truc ensemble"

Les spectateurs se sont pressés pour assister à l'émission, tournée à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. L'arrêt "au moins temporairement", "ça m'émeut", témoignait Xavier Martin, banquier de 43 ans venu avec sa fille. "Cyril va rebondir, il a le plan B, le plan Z, sinon ce serait pas Cyril", affirmait à l'AFP Soraya, artiste de 52 ans.

"Ça me fait de la peine", a dit Michel Sardou par téléphone lors du direct. "Je ne comprends pas cette décision".

C8, avec NRJ12, va s'éteindre vendredi soir à minuit, en raison du non-renouvellement de leurs fréquences par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Cela est largement dû, pour C8, aux "manquements réitérés" de la chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en raison des dérapages de "Baba", surnom de Cyril Hanouna.

Les studios de Canal Factory, où la dernière émission de Cyril Hanouna "Touche pas à mon poste" est tournée, le 27 février 2025 à Boulogne-Billancourt ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Mais "mon seul objectif est clair, c'est bien entendu continuer: on va faire une autre émission ou la même", affirme l'intéressé. Car TPMP, dont le concept remonte à 2010, revendique chaque jour en moyenne "deux millions et demi" de téléspectateurs.

Le programme a atteint un "record historique" mercredi soir avec 2,8 millions de téléspectateurs pendant sa dernière partie, faisant de C8 la deuxième chaîne nationale.

- Direction M6 ou Canal+ ? -

La chaîne C8 a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de "Baba", surnom de Cyril Hanouna ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'animateur de 50 ans a promis de convoyer ses chroniqueurs en van jusqu'à leur nouveau port d'attache, tenu secret, en fin de soirée.

Deux options se dégagent: rester au sein du groupe Canal+ en migrant sur CStar, autre chaîne TNT gratuite, ou rejoindre le groupe M6.

Des discussions ont été menées depuis plusieurs semaines pour de possibles émissions à partir de la rentrée sur la chaîne W9 et la station Fun Radio, appartenant à M6.

Il s'agit d'un "projet de divertissement", "pas un projet sociétal ou politique", donc "c'est quelque chose de très différent de ce que fait aujourd'hui Cyril", selon le directeur général des activités audio de M6, Régis Ravanas.

Cette piste suscite des résistances internes, notamment des journalistes, en raison de la personnalité de l'animateur et de son profil de plus en plus politique.

"S'il vient, je m'en vais", lançait fin janvier la star de M6, Karine Le Marchand. Jeudi matin, elle a cependant révélé qu'elle ne s'opposerait pas à ce recrutement. "J'ai échangé avec la direction du groupe qui a su me rassurer", a-t-elle expliqué.

- "Pourquoi pas 2027" -

L'autre voie pourrait être celle de CStar, chaîne musicale de Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, à qui il clame son amitié indéfectible et qui pourrait lui laisser davantage de liberté que M6.

L'animateur dit vouloir "préserver le maximum d'emplois".

Il restera quoi qu'il en soit les après-midi des prochains mois à l'antenne d'Europe 1, également dans l'escarcelle de Vincent Bolloré.

Cyril Hanouna a livré deux autres "destinations" possibles pour l'après-C8: "chez moi", ce qui "voudra dire que je vais monter moi-même ma chaîne", ou "un autre endroit pour me consacrer à autre chose, peut-être pourquoi pas 2027", année d'élection présidentielle.

C'est que l'animateur a, au fil des années, de plus en plus investi les sujets politiques et invité nombre de personnalités de la droite et de l'extrême droite. Il est boycotté par une partie de la gauche.

"C'est quoi ces histoires de candidature à la présidentielle?", l'a interrogé la semaine dernière Jordan Bardella (RN). "On se verra" et "on en parlera", lui a répondu l'animateur lors d'une édition de TPMP.

"Les Français se souviendront en 2027" de l'arrêt de C8, a-t-il lancé jeudi matin.

NRJ Group, dont la chaîne NRJ12 s'arrête aussi vendredi soir, a indiqué jeudi dans un communiqué qu'il réfléchissait à "une éventuelle cession" de son autre chaîne, Chérie 25, à "la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi", et à "renforcer ses pôles Radio et Diffusion".