Cybergun : vote favorable du CECA au plan de SFA

Cercle Finance • 07/01/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Cybergun annonce le vote favorable, à l'unanimité, des partenaires financiers réunis au sein du comité des établissements de crédit et assimilés (CECA) sur le projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA) présenté le 6 janvier. Afin d'entériner le projet de plan de SFA, les porteurs d'obligations sont convoqués, le 17 janvier à 13h30, pour réitérer leurs votes lors de l'assemblée unique des obligataires. Le jugement d'arrêté du plan de SFA est attendu le 11 février.

Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris +3.51%